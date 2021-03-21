HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'nde 11 Nisan Stadyumu’ndaki boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı. Kutlamalara HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü ile HDP yöneticileri katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, dron ile de kutlamalar canlı takip edildi. Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında yasa dışı slogan attıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/DHA