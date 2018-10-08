Şanlıurfa’da oluşan obruk tedirginlik yarattı

Şanlıurfa’da bir köyde oluşan obruk görenleri şaşırttı. Merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal Yamaçlı Mahallesi’ndeki bir evin önünde toprağın çökmesi sonucu obruk oluştu.

Yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruk, vatandaşları tedirgin etti.

Mahalle sakinlerinden İsmail Çetinkaya, 3 gün önce de bölgede toprak kayması olduğunu söyledi.

'İLK DEFA KARŞILAŞTIM'

Tedirgin oldukları için yetkililerden yardım beklediklerini belirten İsmail Çetinkaya, "Yıllardır burada oturuyorum, ilk defa böylesi bir olayla karşılaştım. İlk önce korktuk, ardından yetkililere haber verdik. Bu tehlikenin bir an önce giderilmesi için gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca olaydan bir gün önce de evimde çatlaklar oluştu ve duvar yıkıldı. Burada ne olduğunu anlamak istiyoruz" diye konuştu.

Aziz Taş da obruğun tehlike oluşturduğunu belirterek bölgede önlem alınmasını istedi.