Türkiye Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın! 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın! 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın! 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:38 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

AA

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