Şanlıurfa'da patlama: 4 kişi hafif yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı
Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
AA