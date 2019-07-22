Şanlıurfa'da patlama: 4 kişi hafif yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı

22 Temmuz 2019, Pazartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da patlama: 4 kişi hafif yaralandı

Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.  

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AA

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