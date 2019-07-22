Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AA