Şanlıurfa'da sacdan kaydırağa tepki yağdı
Şanlıurfa Eyyübiye'de parka yapılan sacdan kaydıraktan kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklar oluştu.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı. Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.
Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
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