Abdullah Şifa idaresindeki 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, Açıksu Caddesi Mehmetçik Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Şifa ile çocukları Ramazan (7), Nısranur (11) ile isimleri öğrenilmeyen eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA