Türkiye Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Türkiye

Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilden açılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

15 Ağustos 2021, Pazar 23:08 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Kadir Altın (37) ile oğlu Yusuf Altın’ın (16) içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, henüz plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı. Olayda ağır yaralanan baba ile oğlu, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Aydın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise Şanlıurfa’ya sevk edildi. Polis, saldırının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

AA

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