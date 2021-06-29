Türkiye Şanlıurfa'da sokak ortasında cinayet!

Şanlıurfa'da sokak ortasında cinayet!

Türkiye

Şanlıurfa'da sokak ortasında cinayet!

Şanlıurfa'da yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44). tabancayla ateş açılarak öldürüldü.

29 Haziran 2021, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Olay, gece geç saatlerde Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Hasan Aslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Aslan’a rasgele ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, silah sesini duyarların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)



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