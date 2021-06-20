Türkiye Şanlıurfa'da sulama kavgasında ortalık savaş alanına döndü:

Şanlıurfa'da sulama kavgasında ortalık savaş alanına döndü:

Türkiye

Şanlıurfa'da sulama kavgasında ortalık savaş alanına döndü:

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hikmet Gök ve Kavas Gök hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

20 Haziran 2021, Pazar 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, gece saatlerinde Suruç’a bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan birbiri ile akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüdü.



Birbirlerine sopa, bıçak, tabanca ve tüfekle saldıranları görenler, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan ve tedavisine devam edilen 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mahalleyi giriş ve çakışa kapatarak yoğun önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Hakan Çelik
TRT’nin Teşkilat dizisi İsrail’e bile satılmış
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Baba yüreği! Yüreği çocuklarıyla atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!