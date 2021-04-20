Türkiye Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi

Türkiye

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda kitap ve eserler ele geçirildi.

20 Nisan 2021, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.



Yürütülen çalışmalar kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen bir şüphelinin merkez Haliliye ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazması kitap, eski dönemlere ait Tevrat olduğu değerlendirilen üzerinde 8 kollu yaldızlı sembol bulunan dini yazıt, Orta Çağ dönemine ait suru kabı, üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ve cam seramik parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E.H, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA

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