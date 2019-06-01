Şanlıurfa'da trafik kazası! Aralarında çocuklar da var...

Şanlıurfa'da trafik kazası! Aralarında çocuklar da var... Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.