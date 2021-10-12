Türkiye Şanlıurfa’da trafikte kanlı infaz! Baba öldü, oğlu ağır yaralı…

Şanlıurfa’da trafikte kanlı infaz! Baba öldü, oğlu ağır yaralı…

Türkiye

Şanlıurfa’da trafikte kanlı infaz! Baba öldü, oğlu ağır yaralı…

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde trafikte seyir halinde giden araca ateş açıldı. Lastiklerine açılan ateş sonucunda duran otomobile yapılan silahlı saldırı sonucunda Bedih Zenciroğlu ölürken oğlu İbrahim Zenciroğlu ise ağır yaralandı.

12 Ekim 2021, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Bedih Zenciroğlu (48) öldü, yanındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise ağır yaralandı.


Olay, Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir’den Şanlıurfa’ya giden Bedih Zenciroğlu’nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine, aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı.

Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı. Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ DHA

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