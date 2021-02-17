Türkiye Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Aksaray'da ise yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle 22 kişi yaralandı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Aksaray'da da yolcu otobüsü devrildi 

Veli E. idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 22 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan Kahraman Er, gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi.

Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar." diye konuştu.  Abdullah Safari de fırtınadan otobüsün devrildiğini kaydetti.


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