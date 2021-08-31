Türkiye Şanlıurfa Suruç'ta su baskını! Yerleşim yerleri sular altında kaldı

Şanlıurfa Suruç'ta su baskını! Yerleşim yerleri sular altında kaldı

Türkiye

Şanlıurfa Suruç'ta su baskını! Yerleşim yerleri sular altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle bazı ev ve tarlalar su altında kaldı. 'Mağdur olduklarını belirten mahalleli Mehmet Dindar Yıldız, 'Suruç'ta 3 yıldır her sulama döneminde bu sorunu yaşıyoruz. Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan durumdayız. ' dedi.

31 Ağustos 2021, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı'nda dünyanın en uzun 5'inci tüneli olarak geçen Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında tarım arazilerine su verilmeye başlandı. Su akışı ile birlikte bazı yerleşim noktalarında taban suyu yükseldi. Uysallı ile Kovalı mahalleleri halkı, suları engellemek için evlerin önüne kum torbaları koyarak set kurdu. Suyun yönünü değiştirmeye çalıştıklarını belirten mahalle halkı, tarladaki ürünlerinin toplamadan kuruduğunu söyledi.

Mağdur olduklarını belirten mahalleli Mehmet Dindar Yıldız, "Suruç'ta 3 yıldır her sulama döneminde bu sorunu yaşıyoruz. Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan durumdayız. Her tarafımızı su basmış. Ağaçlarımız kuruyor. Evlerimiz yıkılmak üzere, hayatımız altüst oldu. Tam üç yıldır bu halde yaşıyoruz. Uysallı İlköğretim Okulumuz da dahil birçok evi su bastı. Bir an önce bu duruma bir el atılmasını istiyoruz" diye konuşu.


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