Şanlıurfaspor, Ali Tandoğan ile yeniden anlaştı

Şanlıurfaspor’da Serdar Bozkurt’tan boşalan teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan’ı getirdi. Anlaşmayı Ali Tandoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

Ali Tandoğan yaptığı paylaşımda; "Kıramadığım insanlar vardır. Şanlıurfaspor söz konusu olduğunda akan sular duruyor benim için. Birçok takımı geri çevirmeme rağmen bize değer veren yerde olmayı seçtim. Hayırlı olsun.” İfadelerine yer verdi." ifadeleri kullandı.

43 yaşındaki teknik adam, 2017-2019 yılları arasında Şanlıurfa ekibini çalıştırmıştı.