Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira
Kazı Kazan'ın en sevilen oyunlarından biri olan Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira...
11 Aralık 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?
- Sembollerin saklı olduğu iki tarafta da yer alan külçe altınlar kazınır
NASIL KAZANILIR?
- Bir sırada aynı iki sembol bulunursa ortadaki ikramiye tutarı kazanılır.
- Bu durumun birden çok sıra için gerçekleşmesi halinde ilgili sıralardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.
- Maksimum 4 satırda birden kazanılabilir.