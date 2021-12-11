Şans Postası Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira

Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira

Şans Postası

Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira

Kazı Kazan'ın en sevilen oyunlarından biri olan Şans Dağı'nda büyük ikramiye 500 bin lira...

11 Aralık 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?

  • Sembollerin saklı olduğu iki tarafta da yer alan külçe altınlar kazınır

NASIL KAZANILIR?

  • Bir sırada aynı iki sembol bulunursa ortadaki ikramiye tutarı kazanılır.
  • Bu durumun birden çok sıra için gerçekleşmesi halinde ilgili sıralardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.
  • Maksimum 4 satırda birden kazanılabilir.


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