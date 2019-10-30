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Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Hindistan’da düzenlenen ‘Gaay Gauhri’ festivalinde Hint erkekleri, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler

30 Ekim 2019, Çarşamba 19:59
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Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen festivalde Hint erkekleri, yol üzerine yüzükoyun yatarak kendilerini ineklere ezdirdi.

İnek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti

Çeşitli boya ve çiçeklerle süslenmiş onlarca inek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti.

Yaralanan kişilerin yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor

Kendilerini ineklere ezdiren kişilerin bazılarının kemikleri kırıldığı ya da hafif yaralandıkları belirtildi.

İnanışa göre, festivalde yaralanan kişilerin yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor.

Hindistan (DHA)

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