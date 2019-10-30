Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler
Hindistan’da düzenlenen ‘Gaay Gauhri’ festivalinde Hint erkekleri, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler
Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen festivalde Hint erkekleri, yol üzerine yüzükoyun yatarak kendilerini ineklere ezdirdi.
İnek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti
Çeşitli boya ve çiçeklerle süslenmiş onlarca inek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti.
Yaralanan kişilerin yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor
Kendilerini ineklere ezdiren kişilerin bazılarının kemikleri kırıldığı ya da hafif yaralandıkları belirtildi.
İnanışa göre, festivalde yaralanan kişilerin yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor.
Hindistan (DHA)