Şans kapınızı çalabilir!

Yeni bir haftadan herkese merhaba, astrolojide Venüs, sevgi, ilgi, aşk gibi duygularımızı nasıl ifade ettiğimizi ve bizi en fazla nelerin mutlu ettiğini anlatan gezegendir. Doğum haritamızda Venüs hangi burçta yerleşmişse o burcun benzer özelliklerini taşıyan yönde ilişkilere çekilebilir ve yine benzer özellikteki kişileri kendimize çekebiliriz. Arzularımızı, isteklerimizi şekillendiren gezegen olan Venüs’ün ilişkilerimiz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Gökyüzünde transit halinde seyreden Venüs’ün bir burçta yaklaşık olarak geçirdiği 25 günlük süreçte yine istek ve arzularımızın çekim yarattığı hayat alanlarımızı ve ilgimizi yönelttiğimiz konuları işaret eder. Uzlaşma yanlısı tavırları ortaya koyabileceğimiz ve diğer kişilerden uyum içeren davranışları görebileceğimiz konular ve gelişmeler içinde bilgi veren bir görünüm oluşturur.

Venüs, 16 Ağustos Pazartesi günü Terazi burcu ilerleyişine başlıyor ve 11 Eylül’e kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek.

Yükselen burçlara göre Venüs Terazi geçişinin ne yönde etkiler oluşturacağına kısaca baktığımızda;

Koç burcu Evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konuların ilgi alanı oluşturacağı bir süreçtesiniz. Yeni başlayan ilişkiler ya da evlilik, ortaklık gibi uzun soluklu anlaşmalara atılan imzalar gündeme gelebilir. 24-29 Ağustos arası günlerde gerçekçi davranmak önemli, maddi koşuları da kapsayan şekliyle, ilişkilerde yanılgılı davranış ve kararlar almamaya dikkat. 5 Eylül civarı günler karşılıklı rekabet ortamı yaratabilir, egosal çıkışlar içinde olmamakta fayda var.

Boğa burcu İş hayatı, çalışma hayatına yönelik konuların ilgi alanı oluşturacağı bugünlerde daha önce alınmış kararların yenilenmesi gündeme gelebilir. Süreç, çözülmesi gereken sorunların ele alınması ve çözüme ulaştırılabilmesi için değerlendirilebilir. 24-29 Ağustos günlerinde sorumlulukların artması söz konusu olabilir, yapıcı olmak faydalı sonuçlar getirecektir. 5 Eylül günü civarındaki en az 2 gün değişimin en fazla yaşanacağı zaman olabilir, değişimlere kontrollü yaklaşmakta fayda var.

İkizler burcu ikili ilişkiler, aşk ve flört benzeri birlikteliklere yönelik aktif bir süreç getirebilecek olan görünüm, yeni başlayacak ilişkilere işaret edebilir. Eğer varsa çocuklarla ilgili olumlu gelişmelerde gündeme gelebilir. 24-29 Ağustos günlerinde sorumluluklar almak, ciddi kararlara imza atmak söz konusu olabilir. 5 Eylül dolaylarında bu etkinin daha belirginleşmeye başladığı ve geleceğe yönelik içinde bulunulan şartların değişimi öne çıktığı bir zaman olabilir.

Yengeç burcu Ailevi konular, ev ya da anne-baba ile ilgili konuların öne çıktığı ve en fazla ilginizi bekleyen hayat alanı halini alabileceği bir süreç. İyi ve uyumlu şartlar yakalama arzusu içinde olabilir ve bu yönde fırsatlar yakalayabilirsiniz. 24-29 Ağustos günleri içerisinde bu konularda üzerinize daha fazla sorumluluklar almamız gerekebilir. 5 Eylül civarındaki en az iki günlük süreç bazı zorlanmaları içeriyor olsa da önemli değişimleri hayatınıza taşıyabilir.

Aslan burcu Anlaşmalar, sözleşmeler ya da diğer kişilerle kurulan kontaklar açısından olumlu gelişmeler sağlayabilecek olan görünüm, özellikle eski anlaşmaları ya da kontratları tekrar gündeminize getirebilir. 24-29 Ağustos günlerinde gerçekçi kararlar almak ve uzlaşmacı yaklaşımlar içinde olmakta fayda var. 5 Eylül civarında rekabetçi yönünüzü ortaya koyarken yıkıcı olmamaya gayret etmek gerekmekte.

Başak burcu Parasal konular ve maddi kazanımlara yönelik konular ilgi alanınız halini alabilir. Kazançlar açısından olumlu gelişmeler beklenebilecek bu süreçte özellikle 24-29 Ağustos günleri arasında alınacak kararlarda kontrolü elden bırakmamakta fayda var. Ortaklıklardan gelecek sorunlar maddi şartlarınızı etkileyebilir. 5 Eylül dolaylarında rekabet ve çekişmeli ortamlar iş hayatında kendini gösterebilir, dikkat.

Terazi burcu Kendinize yönelik beklentiler, arzular ve isteklerin odak noktası halini aldığı bu süreçte, yeni kararlar almak, daha dışa dönük bir yapı çizmek sizin için söz konusu olabilir. Diğer kişilerle olan ilişkiler açısındansa özellikle evlilik ya da ortaklık gibi bağlantılar yönünde 24–29 Ağustos arası günlerde beklentilerin kırılmaya uğrayabileceği, arzu edilen uzlaşma ve dayanışmanın elde edilmekte zorlanabileceğini bilmek ve kendinize olan güveni kaybetmemek sonunda kazanım sağlayacaktır. 5 Eylül civarında en az iki gün dolaylarında ailevi konularda rekabet taşıyan enerjiler gerginlik yaratabilir, dikkat.

Akrep burcu Duygusal olarak kendinizi daha içe dönük ve rahat ifade edemediğiniz bir süreçte olabilirsiniz ve bu sizin en fazla ikili ilişkiler, eş ve evlilik ile ilgili konularınızı etkileyebilir. İçe kapalı olsanız da iyimser düşüncelerinizi kaybetmemek sonrasında yeni fırsatlar yaratacaktır. 24–29 Ağustos günleri ve 5 Eylül günü civarında stres yaratan durumlara karşı farkındalıkla yaklaşmak ve sağlık konulara özen göstermek yerinde olur.

Yay burcu Sosyal çevre ve arkadaş çevresi ilgi alanı halini alan bir görünüm yaratabilir. Daha dışa dönük, sosyal hayat içinde aktif olma durumu yönünde istek duyabilirsiniz ve bu alanlarda yeni fırsat ve hoşluklar ile karşılaşabilirsiniz. 24–29 Ağustos günleri dahilinde rekabetçi ortamlarda kalmamaya ve egosal davranışlar içinde olmamaya dikkat etmekte fayda var. 5 Eylül civarı günlerde maddi olarak denetimi elden kaçırmamak yerinde olur.

Oğlak burcu Kişisel olarak geleceğe yönelik hedefler, beklentilerin ilgi alanı haline geleceği bu süreçte, birçok konu için fırsat ve şans barındıran etkiler ile karşılaşmak mümkün. İş hayatı ya da gerçekleşmesi beklenilen arzulara yönelik olumlu gelişmeler gündemi sizin için güzel hale getirebilir. 24-29 Ağustos günleri üzerinize düşen sorumluluklara uzlaşmacı yaklaşmak özellikle ailevi sorunları görmezden gelmemekte fayda var. 5 Eylül civarı günlerde rekabetçi tavrınızı ancak kontrollü olarak ortaya koyabilirseniz yapıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kova burcu Geleceğe yönelik beklentilerin ve alınabilecek kararların ilgi odağı halini aldığı bu süreçte önemli fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Eğitim-öğretim ile ilgili konularda atılmak istenilen adımlar için pozitif etkiler getirebilecek süreç özellikle daha önce tamamlanmamış eğitimleri tamamlama imkânı doğurabilir. Yurtdışı seyahatleri ya da yurt dışı eğitimleri de yine odak noktası olabilir. 24-29 Ağustos tarihli günlerde dikkatli yaklaşmak ve yoğunlaşmak gereken bir gündem oluşabilir. 5 Eylül civarına da yine dikkat etmek ve kalıcı kararlar almadan önce etraflıca düşünmüş olmakta fayda var.

Balık burcu, Maddi koşullar üzerinde diğer kişilerden gelen destek ve uzlaşmacı tavır ile karşılaşmanın mümkün olduğu bir süreç. Sizin için ortak yatırımlara girişmek, kredi ya da alınan borçların ödemesinde iyimser gelişmeler beklenebilir. 24-29 Ağustos günleri alacak verecek konularına dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var. 5 Eylül civarı günler için ortak yatırımlar ve iş birliği içeren kaynak birleşimleri söz konusu olabilir. Kontrollü yatırımlar içinde olmaya dikkat.

Güzel bir hafta dilerim, sevgiyle.