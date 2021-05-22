İstanbul Beylikdüzü Milli Piyango Şans Oyunları bayisi Ahmet İnci;

“Biz Milli Piyango şans oyunları bayiliğini yeni aldık sayılır. Diğer şans oyunlarının yanına Milli Piyango oyunlarını ekleyince işlerimize olumlu etkisi oldu. Kısa sürede güzel ilgi gördük. Araya salgın nedeniyle kısıtlamalar girdiği için tam satış ivmesi kazandığımız bir dönemde düşüşler gördük. Yine de Milli Piyango çatısı altındaki oyunlara bizim bayide ilgi çok iyi başladı. Hatta yeni yeni oyunların da çıkması bu ilgiyi artıracak. Biz şimdiden müşterilere tam yetişebilmek için ikinci oyun terminalini almayı da düşünüyoruz. Çılgın Sayısal Loto’ya da ilgi iyice artmaya başladı. Uzun süredir 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye daha da cezbedici bir noktaya geliyor.

5-8 BİN TL GÜNLÜK CİRO

Yeni oyunların sayısının artması bayiye genel olarak ilgiyi artırıyor. Bayimiz ilk başladığında Milli Piyango oyunlarından günlük 5 bin lira civarı ciro yaparken şimdi bu rakam 8 bin lira düzeyine kadar geldi. Her gün rapor almıyorum ama aylık olarak baktığımda ay sonları tatminkar bir işlem hacmi yaptığımızı söyleyebilirim. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar da tam olarak bittiğinde daha da iyi rakamlara çıkmayı umuyoruz. Bayimiz metrekare olarak büyük ve ortam olarak da bir kafe havasında olduğu için hem ramazan döneminin geride kalması hem de kısıtlamaların tam kalkmasıyla işlerin çok açılmasını bekliyorum.”