İkramiye çekiliş sayılarının artması bizi olumlu etkiledi. Sisal Şans döneminden itibaren hem yürütülen reklam kampanyaları hem de oyun sayısının artması müşteriyi bayiye daha çok çeker oldu. İkramiye dağıtılan toplam miktarlarda da artış var. Arka arkaya devirlerin olması yeni rekorlara gebe. Ben ömrü hayatımda bir oyunda 170 milyon küsur liralık ikramiyeyi görmedim. Şu sıralar Çılgın Sayısal Loto’da bu rekor seviyelere ulaştık. Bu Türkiye’nin tarihinde olmayan bir büyük ikramiye. Yılbaşındaki çekilişte bile mesela bu ikramiye rakamına ulaşılmıyor, bu nedenle ben oyunseverlerin Çılgın Sayısal Loto ilgisinin daha da artacağına inanıyorum. Sonuç itibariyle 3 liraya alınan bir kolon ile bu büyük parayı kazanma şansınız var. Bu ikramiye de insanın hayatını değiştirir.

ŞUAN 500 KUPON SATIYORUZ, PANDEMİ BİZİ DE ETKİLEDİ

İşlerimiz pandemi süreci sonrası düzelme aşamasında. Yine de pandemi öncesindeki cirolara tam ulaşamadık. Temmuz ayı itibariyle kısıtlamaların da bitmesiyle biz de her sektör gibi çekilen sıkıntılar sonrası artık eski rakamları yakalarız umudundayız. Nitekim tüm Milli Piyango oyunlarının TV reklam kampanyaları da pozitif yönde katkı sağlıyor. Şu an günde 500 kupon civarı satış yapabiliyoruz. Temennimiz tabii ki vatandaşın da ilgisinin artmasıyla bunun çok daha üzerine çıkabilmek.

ÇILGIN SAYISAL'DA HEYECAN BÜYÜDÜ

Bu sektörün ana lokomotifi konumundaki Sayısal Loto çekilişi haftada bir olduğu için eskiden daha çok beklenirdi. Şimdi son 1 yıla yakın zamandır oyunun adı Çılgın Sayısal Loto oldu ve çekiliş sayısı haftada 3 oldu. Bu da oyuna ilgiyi taze tutuyor ve müşterinin bize geri dönüş hızını artırıyor. Pandemi dönemi olmasaydı insanlar moralsiz şekilde eve kapanmasaydı Çılgın Sayısal Loto’nun daha büyük coşku ve daha fazla ivme ile rekorları büyüteceğini görecektik.

BELKİ BİZE ÇIKAR

Çılgın Sayısal Loto’da 178 milyon liralık devirli hasılat, Türkiye’nin bildiğim kadarı ile şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiyesi olacak. Kim bilir belki de bizim bayiden oynayan birisine çıkar.

YENİ OYUNLAR ARTAN İLGİ DEMEK

Heyecan yükselen ikramiye ile kesin daha da artacaktır. Yeni yeni oyunların başlaması da bizim bayi olarak işimizi olumlu etkiler. Dediğim gibi genel olarak oyun çeşitlerinin artması bizi olumlu etkiledi. Pandemi süreci de artık geride kaldı, işlerimiz artık eskisinden de iyi olacak inşallah.



