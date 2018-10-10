Şans Topu çekildi (10 Ekim 2018 Şans Topu sonuçları)
Şans Topu oyununun 904’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 17, 26, 34 ve artı 1 olarak belirlendi
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50’şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
İŞTE KAZANAN ŞANSLI İLLER
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55’er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35’er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5’er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70’er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10’ar kuruş ikramiye alacak
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir’in Odunpazarı, Kırklareli’nin Lüleburgaz, İzmir’in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.
AA