Şans Topu çekildi (19 Aralık 2018 Şans Topu sonuçları)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80’er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.