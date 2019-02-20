Şans Topu çekildi (20 Şubat 2019 şans topu çekildi)

Şans Topu oyununun 923’üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyar 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4 bin 417 lira 70’er kuruş, 4 artı 1 bilen 192 kişi 368 lira 25’er kuruş, 4 bilen 2 bin 788 kişi 33 lira 85’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 202 kişi 19 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 84 bin 600 kişi 3 lira 90’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 941 kişi 5 lira 70’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 193 bin 346 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 649 bin 117 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 938 bin 740 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 529 lira 41 kuruş aktarıldı.