Şans Topu çekildi ( 5 Aralık Çarşamba 2018)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi 683 bin 533 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 17 kişi, 4 bin 21’er lira; 4 artı 1 bilen 232 kişi, 294 lira 80’er kuruş; 4 bilen 2 bin 935 kişi, 31 lira 5’er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 815 kişi, 17 lira 25’er kuruş; 3 bilen 82 bin 76 kişi, 3 lira 85’er kuruş; 2 artı 1 bilen 58 bin 36 kişi, 5 lira 50’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 9 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.

İSTANBUL- ESENYURT

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul’un Esenyurt ilçesinden yatırıldı.