Şans Topu çekildi (6 Kasım Şans Topu sonuçları)
Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 8, 27, 29, 33 ve artı 10 olarak belirlendi
Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944’er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602’şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53’er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29’ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65’er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70’er kuruş ikramiye alacak.
İşte kazanan şanslı iller
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay’ın Kırıkhan, İstanbul’un Maltepe, Samsun’un Atakum ilçelerinden yatırıldı.
ANKARA (AA)