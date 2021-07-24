Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler

>Şans Topu haftada 2 gün çekiliyor: Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00’de.

>Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, ayrı bir küre içindeki 14 numara içinden de 1 numara çekilir.

>5+1 bilenler büyük ikramiye kazanır.

>Ayrıca çekiliş sonucunda 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.

> Şans Topu'nda kolon ücreti 2 TL

0+1 BİLENLERE İKRAMİYE

Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.



