Şans Postası Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler

Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler

Şans Postası

Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler

Şans Topu haftada iki gün çekiliyor. Çekilişler çarşamba ve pazar günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor

24 Temmuz 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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>Şans Topu haftada 2 gün çekiliyor: Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00’de.

>Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, ayrı bir küre içindeki 14 numara içinden de 1 numara çekilir.

>5+1 bilenler büyük ikramiye kazanır.

>Ayrıca çekiliş sonucunda 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.

> Şans Topu'nda kolon ücreti 2 TL

0+1 BİLENLERE İKRAMİYE

Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.


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