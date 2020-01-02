Şans Topu kazandıran numaralar (1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları)
Şans Topu oyununun 968’inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 7, 18, 25, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 1 Ocak 2020 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25’er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5’er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25’er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55’er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40’ar kuruş ikramiye alacak.
ANKARA (AA)