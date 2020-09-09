Şans Topu kazandırmaya devam ediyor

Merakla beklenen Şans Topu çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi.

Son olarak 2 Eylül'de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 714 bin 221 TL kazanmıştı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye 496 bin 45 TL. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan sorgulanabilecek.

Şans Topu oynama kuralları

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.