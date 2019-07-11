Şans Topu sonuçları... 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü
Şans Topu sonuçları belli oldu. 943. hafta çekilişinde büyük ikramiye 4'e bölündü. Talihliler 205 bin 463 lira 45 kuruş kazandı. İşte 10 Temmuz tarihli Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Çarşamba günleri yüz binler kazandıran Şans Topu'nun dün 943. çekilişi yapıldı. Düşen rakamlara göre büyük ikramiye Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Bursa Osmangazi ve İstanbul Kağıthane'den 4 kişiye çıktı. Talihliler 205 bin 463 lira 45 kuruşun sahibi oldu.
10 Temmuz tarihli 943. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-08-19-20-29+14
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25’er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35’er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85’er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25’er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.