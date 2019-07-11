Şans Topu sonuçları... 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü

Çarşamba günleri yüz binler kazandıran Şans Topu'nun dün 943. çekilişi yapıldı. Düşen rakamlara göre büyük ikramiye Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Bursa Osmangazi ve İstanbul Kağıthane'den 4 kişiye çıktı. Talihliler 205 bin 463 lira 45 kuruşun sahibi oldu.

10 Temmuz tarihli 943. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-08-19-20-29+14

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25’er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35’er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85’er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25’er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.