Çarşamba günleri yüz binlerce lira dağıtan Şans Topu'nun 14 Ağustos çekilişi gerçekleşti. 948'inci haftada büyük ikramiye Çanakkale Merkez ve İzmir Karşıyaka'ya gitti. Şanslı kişiler 783 bin 751 85 kuruşun sahibi oldu.

14 Ağustos Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 07-13-15-25-31+02

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25’er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23’er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30’ar kuruş ikramiye alacak.