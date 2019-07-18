Şans Topu sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye iki kişiye gitti

Çarşamba günlerinin vageçişmez şans oyunu olan Şans Topu'nun çekilişi dün yapıldı. Büyük ikramiye Diyarbakır Sur ve İstanbul Gülgören'e çıktı. İki şanslı kişi 414.379,15 TL kazandı. Geçen hafta 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü.

944. hafta Şans Topu numaraları: 03-07-08-25-34+08

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 729 lira 15’er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 495 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 463 kişi 54 lira 35’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 222 kişi 26 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 73 bin 685 kişi 4 lira 70’er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 387 kişi 6 lira 25’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 181 bin 503 kişi 3 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.