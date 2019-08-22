Çarşamba günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Şans Topu'nun 949. çekilişi dün gerçekleşti. 21 Ağustos 949. çekilişinde Niğde Bor'dan bir kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Talihli 837.239,25 TL kazandı.

Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle: 06-08-10-27-31+04

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6 bin 232 lira 65’er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 543 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 752 kişi 49 lira 5’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 976 kişi 27 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 75 bin 453 kişi 4 lira 65’er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 698 kişi 6 lira 35’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 183 bin 864 kişi 3 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.