Şans Topu sonuçları: Şans Topu 5 hafta sonra devretti

Çarşamba günleri Sayısal Loto ile birlikte çekilen Şans Topu'nun 941. çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu'nda şanslı numaraları kimse bilemezken 805.406,58 TL gelecek haftaya devretti. 5 hafta üst üste kazandıran Şans Topu'nun bu hafta devretmesiyle birlikte haftaya büyük ikramiyenin 2 milyona ulaşması bekleniyor.

941. haftada Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-04-14-29-34+10

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792’şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628’er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56’şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31’er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70’er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95’er kuruş ikramiye alacak.