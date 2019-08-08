Şans Topu sonuçları: Şans Topu 5 hafta sonra devretti
Şans Topu sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı. Böylelikle Şans Topu 5 hafta sonra devretti ve 805 bin 406 lira 58 kuruş gelecek haftaya aktarıldı. İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Çarşamba günleri Sayısal Loto ile birlikte çekilen Şans Topu'nun 941. çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu'nda şanslı numaraları kimse bilemezken 805.406,58 TL gelecek haftaya devretti. 5 hafta üst üste kazandıran Şans Topu'nun bu hafta devretmesiyle birlikte haftaya büyük ikramiyenin 2 milyona ulaşması bekleniyor.
941. haftada Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-04-14-29-34+10
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792’şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628’er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56’şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31’er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70’er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95’er kuruş ikramiye alacak.