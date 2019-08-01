Şans Topu sonuçları... Şans Topu 5 haftadır istikrarını sürdürüyor

Çarşamba günleri oynayanlarına yüz binler kazandıran Şans Topu dün yine bir kişinin yüzünü güldürdü. Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi 797 bin 794 lira 70 kuruş kazandı. Böylelikle Şans Topu 5 haftadır kazandırıyor. İşte o sihirli numaralar...

Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 10-13-14-18-27+03

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 7 bin 20 lira 15’er kuruş, 4 artı 1 bilen 445 kişi 231 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 928 kişi 44’er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 55 kişi 25 lira 65’er kuruş, 3 bilen 80 bin 761 kişi 4 lira 15’er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 299 kişi 6 lira 20’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 873 kişi 3 lira 70’er kuruş ikramiye alacak.



