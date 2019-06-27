Şans Topu sonuçları... Şans Topu da devretti

Dün Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto gibi Şans Topu'nda da büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı. 805 bin 406 lira 58 kuruş gecelecek haftaya devretti.

941. haftada Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-04-14-29-34+10

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65’er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75’er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.