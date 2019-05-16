Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları... Sayısal Loto devretti, Şans Topu 3 kişiye çıktı
Şans Topu ve Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu. Dünkü çekilişe göre Şans Topu 3 kişiye çıkarken Sayısal Loto ise 3. kez devretti. Şans Tou'ndaki talihliler 423 bin 233 lira 65 kuruş kazandı. İşte kazandıran numaraların listesi...
Çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nun bu hafta 935. Sayısal Loto'nun ise 1218. çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'da 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş cumartesi gününe devrederken Şans Topu'nu 3 kişi bildi. Şanslı kişiler 423 bin 233 lira 65 kuruşun sahibi oldu.
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-10-29-33-41-48
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35’er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95’er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-07-12-22-31+02
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80’er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80’er kuruş ikramiye alacak.