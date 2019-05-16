Çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nun bu hafta 935. Sayısal Loto'nun ise 1218. çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'da 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş cumartesi gününe devrederken Şans Topu'nu 3 kişi bildi. Şanslı kişiler 423 bin 233 lira 65 kuruşun sahibi oldu.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-10-29-33-41-48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35’er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95’er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-07-12-22-31+02

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80’er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80’er kuruş ikramiye alacak.