Merakla beklenen Şans Topu çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Şans Topu çekilişinde bu akşam 5+1 bilen bir kişi 726 bin 777 lira 15 kuruş kazandı.

Şans Topu oynama kuralları

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.