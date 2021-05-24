Şans ve fırsat kapınızı çalabilir!

Jüpiter Balık Burcunda

Balık burcu maneviyat, din, birlik ve ruhsal bütünlük enerjisi anlayışımızı tanımlar. Jüpiter bu burçta her hareket ettiği süre içerisinde yeni ve daha derin bir farkındalık seviyesine ulaşmak için fırsatlar getirir. Fırsat ve imkânların arttığı hayat alanlarımızı da bize işaret eder.

Jüpiter’in Balık burcu ilerleyişi tarihleri şöyle,

14 Mayıs 2021, Balık burcuna geçiş

28 Temmuz 2021, Kova burcuna gerileme

29 Aralık 2021, Balık burcuna geçiş

11 Mayıs 2022 Koç burcuna geçiş

Bu tarihler içinde yükselen burcumuza göre hangi hayat alanlarımızda ne gibi fırsat ve gelişmelere açık olacağımızı değerlendirdiğimizde;

Koç burcu: Hayatınıza yeni bir düzen verme, başkalaşım getirme arzusu içinde olduğunuz bu dönem ruhsal olarak kendinize dönmek, iç sesinizi dinlemek size fayda sağlayacaktır. Uzunca da olsa yeni bir sürece hazırlık aşaması gibi düşünebilir ve size rehber olabilecek eğitimlere, kitaplara, çalışmalara vakit ayırabilirsiniz.

Boğa burcu: Dışa dönük olmanızı, sosyal ve grupsal arkadaş çevrenizi genişletmenizi destekleyecek enerjilerin aktif olduğu bir sürece girdiniz. Ortak amaçlar ile arkadaş çevrenizi geliştirebilir, size yeni fırsatlar sağlayacak gruplara, arkadaş ortamlarına dâhil olabilirsiniz.

İkizler burcu: Meslek ve kariyer hayatınız varsa bu alanda hızlı ilerlemeler elde etmek, başarı kazanmak için şanslı bir süreçte olduğunuzu bilmek kendinize olan güveninizi arttıracaktır. Her türlü şekilde hayatınıza yenilik ve önemli değişimlerin akmaya başladığını fark edebilirsiniz. Gelecek hedeflerinize doğru adımlar atmak için doğru bir zamandasınız.

Yengeç burcu: Hayata bakışınızı genişletmek, içinde bulunduğunuz koşulları iyileştirmeye gönüllü olmak için destekleyici enerjiler alacaksınız. Eğitim almak, yeni şeyler öğrenmek, seyahatler ile kendinizi ya da iş imkânlarınızı genişletmenin fırsatları ile karşılaşacaksınız. Yarar sağlayıcı olarak değerlendirebilirsiniz.

Aslan burcu: Maddi konular, başkalarına bağlı para kaynakları gibi konular, miras konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük yatırımlara yönelebilir veya eşiniz/ortağınızın yatırımlarından şans elde edebilirsiniz. Abartılı harcamalara ya da abartılı maddi yükümlülükler alma konusunda dikkatli olmakta fayda olacaktır.

Başak burcu: Evlilik ya da ortaklık gibi diğer kişilerle kurulan ciddi paylaşımlarda yenilik ve değişim enerjisi içinde olacağınız bu süreçte evlilik kapınızı çalabilir. Ortaklık ve iş birlikleri içinde olmak yönünde de aktif bir süreç sizi beklemekte. Geleceğinize yönelik olumlu adımlar atmak için destekleyen enerjiler fırsat yaratacak.

Terazi burcu: Hayatınızda sizi destekleyen, manevi olarak yanınızda bulunan ve içinde olduğunuz koşulları iyileştiren yönde kişilerin yardımını alabileceğiniz bir sürece girdiniz. Çevrenizde gelişen durumların daha rahat bir akış içinde olduğunu fark edebilirsiniz. İşinize yoğunlaşmak için ideal zamanlardasınız. Potansiyelinizi ortaya çıkarmak için eğitim, öğretim konularını fırsat olarak değerlendirebilir, yurt dışı ya da değişik farklı kültürel konulara ilgi gösterebilirsiniz.

Akrep burcu: Dışa dönük ve geleceğe umutla bakabileceğiniz bu süreçte pozitif gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü cesaretle sergilemek, hobilerinize yönelmek için verimli zamanlarda olacaksınız. Yeni başlayan aşklara ya da aileye katılacak yeni bir bebek için de güzel enerjiler kendini gösterecek.

Yay burcu: Hayatınızın birçok alanında değişim enerjisi sizi bekliyor olabilir. Uzun süredir beklemede olan konuların gün yüzüne çıktığı ve çözümlerine kavuştuğunu görebilirsiniz. Ev, aile ve yuvanız ile ilgili konular daha rahat ilerleme bulabilir. İlişkiler, evlilik yönünde yeni adımlar ya da pozitif etkiler kapınızı çalabilir.

Oğlak burcu: Zihinsel faaliyetleri, eğitimleri, hobileri eğitim alanı haline getirmek açısından verimli ve şans sağlayacak bir süreçte olacaksınız. Bu alanlara yönelik kendinize yatırım yapmanızın tam zamanı olabilir. Sezgileriniz, yaratıcı ve ilhamsal zihninizin size destek olduğunu fark edebilir ve kendinizi çok daha güvenle dışarıya ifade edebilirsiniz.

Kova burcu: Maddi kazançlar alanında yeni fırsatlar ve gelişmeler ile karşılaşmanın mümkün olduğu bir süreçte olacaksınız. İş hayatınızdan sizi destekleyen yönde etkiler artmakta. Kendinize olan güven duygunuzun artması maddi kazanım getirecek yönde girişimler içinde olmanıza imkân sağlayacak. Aileden gelen destekleyici enerjiler de bir hayli olumlu gelişme yaratabilir.

Balık burcu: Kişisel olarak kendi kararlarınız ve hedefleriniz üzerinde güven veren enerjilerin sizi desteklediği bir sürece başladınız. İçinde bulunduğunuz koşulların daha rahat aktığı ve olumlu yönde gelişmeler ile karşılaştığınızı görebilirsiniz. Gelecek hedefleriniz üzerine yeni fırsatlar ve açılan imkânlar söz konusu olabilecek. Maddi ve manevi olarak zenginleşme önümüzdeki bir yıllık süreçte size yeni ufuklar açabilir.

Güzel bir hafta dilerim, sevgiyle...