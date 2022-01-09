"Proje sezon ortasında iflas etti!"
Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki yazısı şöyle:
Bu takımın orta sahasında bir sezonda 12’şer golden toplam 24 gol atan Selçuk İnan- Melo ikilisi oynadı. Aynı orta sahada dünya markası Sneijder görev yaptı. Galatasaray takımı 30 gol barajını aşan Burak Yılmazları, Gomisleri gördü. Drogba heyecanını yaşadı. Galatasaray’ın her şampiyonluğunda takımda bir ya da birden çok daha fazla ustası vardı. Galatasaray’ı yönetenler sezon başında “gençleşiyoruz” dediler, radikal bir kadro değişimine gittiler, bu proje daha sezonun ortasında resmen çöküp iflas etti.