Futbol Şansal Büyüka, Fatih Terim'e sert çıktı: Proje falan yok, kimseyi kandırmayın
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Şansal Büyüka, Fatih Terim'e sert çıktı: Proje falan yok, kimseyi kandırmayın

Futbol

Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, Fatih Terim'in Giresunspor maçı sonrası bir kez daha dile getirdiği 'genç takımız, projeye güveniyorum' savunmasına sert çıktı. Köşesinde Galatasaray'ı değerlendiren Büyüka, Terim'i hayal satmak ve camiayı kandırmakla itham etti.

09 Ocak 2022, Pazar 10:45 Son Güncelleme:
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"Proje sezon ortasında iflas etti!"

"Proje sezon ortasında iflas etti!"

Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki yazısı şöyle:

Bu takımın orta sahasında bir sezonda 12’şer golden toplam 24 gol atan Selçuk İnan- Melo ikilisi oynadı. Aynı orta sahada dünya markası Sneijder görev yaptı. Galatasaray takımı 30 gol barajını aşan Burak Yılmazları, Gomisleri gördü. Drogba heyecanını yaşadı. Galatasaray’ın her şampiyonluğunda takımda bir ya da birden çok daha fazla ustası vardı. Galatasaray’ı yönetenler sezon başında “gençleşiyoruz” dediler, radikal bir kadro değişimine gittiler, bu proje daha sezonun ortasında resmen çöküp iflas etti.

"10 sene oynasalar olmaz"

"10 sene oynasalar olmaz"

Bu gençlerle 10 sene oynasanız, 10 metre ileri gidemezsiniz. Galatasaray takımında ve her büyük takımda ustalar oynar, gençler aralarında görev yapar. Takımda tek usta bırakmaz, “adam olacak” diye önünüze geleni alırsanız olacağı budur: Merhaba hüzün...

"Kimsenin geliştiği yok"

"Kimsenin geliştiği yok"

Kaleci Okan’ı beğenmeyip Giresun’a kiraya veriyorsun, sana duvar örüyor. Yunus Akgün‘ü Adana Demirspor’a kiralıyorsun, harikalar yaratıyor, seni perişan ediyor. Bu mu sizin transfer politikanız, bu mu sizin futbol aklınız? En önemlisi; takım gelişmiyor, gençler gelişmiyor. Hatta geriliyor. 

"Camiayı kandırmayın, hayal satıyorsunuz"

"Camiayı kandırmayın, hayal satıyorsunuz"

Galatasaray’ın bir lig sezonunda liderden 22 puan geride kaldığını duymadım, görmedim, okumadım. Takım yetersiz, Fatih Hoca formsuz... Galatasaray’ın çok acil transfer aklını değiştirmesi gerekiyor. Halen “Gençleşiyoruz, gelişiyoruz, geleceğe yatırım yapıyoruz” diyorlar. Kendinizi kandırmayın. Camiayı kandırmayın.

Bunların hiçbiri doğru değil... Hayal satıyorsunuz, paraları sokağa atıyorsunuz. Galatasaray büyük takım... Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar, ustalar oynar. Çıraklarla bu kadar...

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