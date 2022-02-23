Şansal Büyüka yeni yayıncıyı açıkladı! 'Benim aldığım bilgiye göre...'
Milliyet yazarı Şansal Büyüka, TFF'nin yeni yayıncı ihalesiyle ilgili konuştu. Büyüka'nın aktardığına göre yeni dönemde yayıncı değişiyor.
23 Şubat 2022, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki köşe yazısından yayın ihalesiyle ilgili olan kısmı şöyle:
Yeni yayın ihalesini kimin alacağı yarın belli olacak. Ortada iki talip var. Mevcut yayıncı beIN Sports ve Saran Group... Yarın Beinsport ve Saran Group ile yeniden konuşulacak. Benim aldığım bilgilere göre, Kulüpler Birliği Saran Group’a şimdilik daha yakın duruyor. beIN Sports’tan yarın sürpriz ve önemli bir adım gelmezse, yeni dönemin yayıncısı Saran Group olabilir.
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