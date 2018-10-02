Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek hiç beklemediği bir sonuç alan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun durumu tartışma konusu oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Phillip Cocu hakkındaki kararı beklenirken, Şansan Büyüka’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Şansal Büyüka, beIN Sports’ta yayınlanan ‘beIN Final’ programında yaptığı açıklamada, Phillip Cocu’nun bu hafta gönderileceğini söyledi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine Aykut Kocaman ya da Ersun Yanal’ın düşünüldüğünü söyleyen Şansal Büyüka, iki ismin dışında bir adayın daha olduğunu belirtti.

Şansal Büyüka, yaptığı yorumda “Benim duyduğum, Fenerbahçe hoca değişikliği için milli maç arasını beklemeyecek. Ancak Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dışında bir aday daha var. Teyide muhtaç bilgi ama…” dedi. Şansal Büyüka, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye başkan olduktan sonra Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmeden etkilendiğini de iddia etti.

Şansal Büyüka, o görüşme ile ilgili “Ali Koç göreve geldiği zaman Comolli, Aykut Kocaman ve Ali Koç bir araya geldi. Burada Aykut Kocaman 2 veya 3 transferle takımı şampiyon yapacağını söyleyip bir analitik görüş ortaya koydu. Ali Koç ile Comolli de bundan etkilendi fakat bir tarafta da taraftarın isteği var” ifadelerini kullandı.



