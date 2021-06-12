Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. Oyunseverler dijital kanalda Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarınızı oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani mesela biletinizde uğurlu sayınız ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Çılgın Sayısal Loto’da da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız para direkt online hesabınıza geçecek.