'Şanslı' yapay kabukla hayata tutundu

Burçak ve Gülesin Boyacıoğlu çifti, Samsun'a gelirken Manisa'nın Kula ilçesinde yol kenarında yaralı bir kaplumbağa gördü.

Hayvanı yakındaki veteriner kliniğine götüren Boyacıoğlu çifti, kabuğu parçalanan kaplumbağanın ilk tedavisini burada yaptırdı.

"Şanslı" adı verilen ve yapay kabuk takılan kaplumbağa, daha sonra Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Burçak Boyacıoğlu, yaptığı açıklamada, yaralı kaplumbağayı eşi ile çocuklarının fark ettiğini, en yakındaki veteriner hekime götürerek ilk tedavisini yaptırdıklarını söyledi.

'ONA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ'

Samsun'a geldikten sonra da kaplumbağanın bakım ve tedavisinin OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde sürdüğünü anlatan Boyacıoğlu, "Yaralı kaplumbağanın, sargılı şekilde tedavisi devam ediyor. Her gün hastaneye götürerek yaralarını pansuman ettiriyoruz. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Eşim ve çocuklarımla bebek gibi ona bakıyoruz. Tedavisi tamamlanınca doğaya bırakacağız." dedi.

Gülesin Boyacıoğlu da yaralanan kaplumbağaya evde çocuklarıyla bakım yaptıklarını dile getirerek, "Şanslı adını koyduğumuz kaplumbağaya evimizde ailemizin bir ferdi gibi bakıyoruz. Onunla bebek gibi ilgileniyorum. Topladığım ot ve çeşitli sebzelerle besliyorum. Onu ölüme terk edemezdik." ifadesini kullandı.

AA