Şanssız güzel Melisa Döngel! Tatilde bileğini kırdı

Melisa Döngel mayıstan bu yana turizmci Deniz Şahin ile birlikte. Haziran başında sevgilisinin Antalya’da sahibi olduğu otelde kısa bir tatil yapıp İstanbul’a dönmüştü. Çift şimdi Bodrum’da. Oyuncu, önceki gün yerleştikleri otelde küçük bir kaza geçirdi ve el bileği kırıldı. Kolu hemen alçıya alındı. Oyuncu her şeye rağmen tatiline neşe içinde devam etti.

ROMANTİK DAKİKALAR

Önceki gün sevgilisiyle Gümüşlük’teki Sirene Otel’de görüntülendi. Melisa sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartamayınca Deniz Şahin’den yardım istedi. Beklediği yardım gelmeyince sevgilisini havuza itti. Ardından da kendisi suya girdi. Alçılı elini havada tutarak bir süre serinledi. Çift daha sonra localarında romantik anlar yaşadı.