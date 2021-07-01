Magazin Şanssız güzel Melisa Döngel! Tatilde bileğini kırdı

Şanssız güzel Melisa Döngel! Tatilde bileğini kırdı

Magazin

Şanssız güzel Melisa Döngel! Tatilde bileğini kırdı

Sevgilisi Deniz Şahin ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Melisa Döngel otelde küçük bir kaza geçirdi. El bileği kırılan oyuncunun kolu alçıya alındı. Ali KESER / POSTA

01 Temmuz 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Melisa Döngel mayıstan bu yana turizmci Deniz Şahin ile birlikte. Haziran başında sevgilisinin Antalya’da sahibi olduğu otelde kısa bir tatil yapıp İstanbul’a dönmüştü. Çift şimdi Bodrum’da. Oyuncu, önceki gün yerleştikleri otelde küçük bir kaza geçirdi ve el bileği kırıldı. Kolu hemen alçıya alındı. Oyuncu her şeye rağmen tatiline neşe içinde devam etti.

ROMANTİK DAKİKALAR

Önceki gün sevgilisiyle Gümüşlük’teki Sirene Otel’de görüntülendi. Melisa sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartamayınca Deniz Şahin’den yardım istedi. Beklediği yardım gelmeyince sevgilisini havuza itti. Ardından da kendisi suya girdi. Alçılı elini havada tutarak bir süre serinledi. Çift daha sonra localarında romantik anlar yaşadı.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Cesaret bulaşıcıdır
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
1 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Girişim hayaline para
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Seki yeni pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu