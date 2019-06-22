Sakarya Sapanca'daki Fazlı Villaları’ndaki yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar’ı aramaya başladı.

HAVUZDA HAREKETSİZ BULDULAR

Almuktar’ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi.

Hastane morguna alınan Abwandoor’un cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

DHA



