Kaza saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA