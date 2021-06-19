Türkiye Sapanca'da zincirleme kaza

Sapanca'da zincirleme kaza

Türkiye

Sapanca'da zincirleme kaza

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 19:44 Son Güncelleme:
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Kaza saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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