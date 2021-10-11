Sapığı düğün kaseti yakalattı! 'Çok üzgünüm, şeytana uydum'

İzmir’de, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Amed Gözgürmez'in (22) eşkalinin, tacize uğradığını belirterek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.





5 KADIN FARKLI ZAMANDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DÜĞÜN KAMERASI İNCELENDİ

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed Gözgürmez olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Bir kadını 26 Eylül'de taciz ettikten sonra kaçışı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen, polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Amed Gözgürmez'in, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed Gözgürmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



