Sapığın attığı mesaj delil sayıldı, tutuklandı

Olay 30 Haziran'da yaşandı. A.K., sosyal medyada tanıştığı Beyza A. (28) ile Taksim'de bir mekanda buluştu. İkili sonra A.K.'nin evine gitti. İddiaya göre A.K., genç kadınla birliktelik yaşamak istedi. Beyza A., teklifi reddedip evden çıkmak isteyince A.K., kapıyı kilitleyip genç kadınla zorla birlikte oldu.

DELİL SAYILDI

Sabah evden çıkan Beyza A., A.K.'ya, "Beni istemediğim bir birlikteliğe zorladın. Hem de döverek ve hapsederek" şeklinde mesaj attı. A.K. ise mesaja, "Geçmedik mi bunu" şeklinde yanıt verdi. Kadının şikayeti üzerine A.K. gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mesajları delil kabul edip, A.K.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından' tutuklanmasına karar verdi. (Sabah)