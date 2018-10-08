Sapık amcadan şikayetçi olan olmadı

Kars'ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri 2 Ocak’ta koridorda üzerine notlar yazılmış defter yaprağı buldu. “Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, tecavüze uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirterek, “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diye yazıyordu.

SKANDAL SAVUNMA

Öğrencilerin bulup öğretmenlere verdiği bu notu S.’nin yazdığı anlaşıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. S., “Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüz etti” dedi. S., diğer beş kişinin ise aynı okuldaki çocuklar olduğunu söyledi. Amca Vedat, “4-5 yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri yaptım. İzin veriyordu” dedi. Vedat’ın 15 yaşındaki abla G.’yi de istismar ettiği anlaşıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianamede tecavüz kanıtlandı. İddianameye göre Vedat, 2014’te evde kimse yokken yeğenine top alması için para verdi. Bakkaldan top alan S., ahırda oynamaya başladı. Vedat ahıra gidip yeğenine tecavüz etti. S. ile anne ve babası ise şikâyetçi olmadı. Amca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan en az 16 yıl, S. ve G.’ye yönelik cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7.5’şer yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezası talep edildi. İlk duruşma Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da görülecek.

Kaynak: İsmail Saymaz / Hürriyet