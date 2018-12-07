Hürriyet gazetesi yazarlarından Ayşe Arman, Ünlü Jinekolog Profesör Doktor Fecri Sevilen'in cinsel saldırısına maruz kalan mağdurlardan biri ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dün başlayan Profesör Fecri Sevilen’in cinsel saldırı haberi bugün de devam ediyor.

İddialar korkunç. Anlatan 29 yaşında bir kadın. Üniversite mezunu bir kadın. 68 yaşındaki Profesör Sevilen’e birkaç kere muayeneye gidiyor. Smear testi yaptırıyor. Normal rutin kontroller. Ama sonra Fecri Sevilen, ultrasonda bakarken “Bir ödem görüyorum. Sen klitoral boşalma mı yaşıyorsun? Belki de vajinal boşalma yaşamadığın için oluşmuştur bu ödem. Enfeksiyona yol açabilir, kanallarını tıkayabilir. Gidermek lazım. Yoksa çocuğun olmaz. Kanser bile olabilirsin!” gibi manasız laflar ediyor.

Tıpta yeri olmayan, ipe sapa gelmeyen, hiçbir gerçekliği olmayan zırvalar.

Ama tabii karşısındaki genç bir kadın. Bilgili, eğitimli ama cinsel sorular karşısında çekingen, içine kapalı. Öyle aklındakini rahat rahat söyleyemeyen, “Hooop n’oluyoruz!” diyemeyen biri. Daha önce hocanın sorduğu boşalma-moşalma gibi entim (mahrem) sorulardan da rahatsız olmuş. Ama “Bir bildiği vardır! Hocadır! Jinekologdur!” diye sesini çıkarmamış.

Size de belki de bir hoca, “Bu ödemin giderilmesi gerekir. Çocuğun olmayabilir. Kanser bile olabilirsin. Bir test var, onu yaptırırsan ödemin fizyolojik hallolabilir” dese, siz de şüphelenmeyebilirsiniz. Belki sizin de aklınıza karşınızdakinin bir cinsel tacize, saldırıya hazırlık yaptığı gelmeyebilir.

Hoca, sürekli bu testten söz edince...

O da saf saf “Nasıl bir test?” diyor...

Adam da “Klitoral sıvı alacağımız bir test” diyor.

Türkçesi, hastasını klitoral olarak uyaracak, o sıvıyı da güya laboratuvara yollayacak.

Ama literatürde böyle bir test yok!

Üstelik 12 yıl önce, 21 yaşındayken benzer bir cinsel saldırıya maruz kalmış bir kadın daha aradı beni. Yani bir kadını değil, iki kadını dinledim. Ayrıca Sevilen’in muayeneleri yanında hemşire olmadan ve çıplak elle yapması da kabul edilebilecek şey değil.

Ben röportajı yeteri kadar açık yazamadım. Pornografik bir metne dönmesin diye. Ama kapalı yazınca da neyin ne olduğu anlaşılmıyor. Elimden geleni yaptım. Vakada vahim olan şu: Hoca bilgisini, gücünü ve tıbbı karşısındaki çaresiz bir hastaya karşı kendi emelleri için kullanmış! Evet, her hastaya belki böyle davranmamıştır. Ama en azından ortada cinsel saldırıya uğrayan üç kadın var. Ben taraf filan tutmuyorum.

Cinsel saldırıya uğradım diyen kadınları dinledim. Dilerse Fecri Sevilen’i de dinler, size aktarırım.

Şimdi savcılığa suç duyurusunda bulunan ve Fecri Sevilen’den şikâyetçi olan hastaya kulak verelim...

Hamiş: Haşa! Bu haberlerin bütün jinekologları kapsaması söz konusu değildir. Tabii ki işini çok çok iyi yapan pek çok jinekolog var bu ülkede. Ama bir jinekolog, ‘jinekolojik test’ adı altında ve tıp literatüründe var olmayan bir biçimde cinsel saldırıda bulunursa, bunu da haber yapmak benim boynumun borcudur. Üstelik benden önce anahabere çıktı, üç gazetede haber oldu. Ortada bir dava var, 36 yıl ceza istendi, tutuklandı, her nasılsa serbest kaldı ama dava sürüyor. Ben sadece mağdur kadınlarla konuştum...

Başına gelen o asıl felaket neydi? Sana bir test yapacağını söyledi ve ne oldu?

“Sen hazırlan ben geliyorum!” dedi, odasına geçti. Ben tekrar çamaşırımı çıkardım, muayene masasına geçtim. “Bu işlem orada yapılmıyor. Duvarın önünde ayakta durman gerekiyor!” dedi. “Peki” dedim. Ellerim önümde bağlıydı. “Rahat olman gerekiyor, yoksa yapamayız!” dedi. Sonra yanıma yaklaştı. Sağ yanımda ayakta durdu. Benim elimi alıp, kendi eliyle birlikte özel bölgeme götürdü. Ve baskı uyguladı. Ben öylece duruyordum. Sonra içeri odasına geçti. Bana dedi ki “Bir saniye bakar mısın?” Ben de kapıdan kafamı uzattım, baktım. “Yaklaş” dedi, masasına doğru yaklaştım. Birden bilgisayar ekranını bana çevirdi. Porno açmış. Ben dedim ki “Anlamadım hocam, bunun ne alakası var?” Dedi ki “Etkilenmiyor musun?” “Hayır, etkilenmiyorum!” dedim. Sonra sahneleri ilerletmeye başladı, pozisyonları değiştiriyor. Ben, “Kusura bakmayın ama bana çok hayvani geliyor, ben izlemiyorum böyle şeyler!” dedim. “Tamam sen yerine geç, ben geliyorum!” dedi. Ben tekrar duvar dibine geçtim.

Niye yapıyorsun bütün bunları?

(Ağlamaya başlıyor) İnan ben de bilmiyorum ki... Sanki hipnoz altındayım, neden itaat ettiğimi bilmiyorum. “Gel” diyor geliyorum, “Git” diyor gidiyorum. Porno açıp bana ekranı çeviriyor. Herhangi biri yapsa kıyameti kopartacağım bir şeyi babam yaşında bir profesör yapınca kilitlendim herhalde! Yine arkamdan yaklaştı. Bu sefer kendi eliyle özel bölgeme dokundu. “Niye gerginsin, benden mi etkilenmiyorsun?” dedi. “Hocam nasıl gergin olmayayım!” dedim. “Ama olmaz, sonucu görmemiz gerekiyor!” dedi. “Hocam bu kadarı yeter! Bence bu testi devam ettirmeyelim!” dedim. “Ona sen karar veremezsin, ancak ben karar verebilirim!” dedi. Sonra daha da ileri gitti. Beni sıkıştırdı, duvarla kendisi arasında. Erekte olduğunu hissettim. Ve o anda bu yaşadıklarımın testle, tedaviyle bir alakası olmadığını anladım. Bir taraftan da öpmeye çalışıyordu, ani bir hamleyle kendimi onun baskısından kurtardım. “Özür diliyorum, ben gidiyorum!” dedim. Halime bakar mısınız, bir de özür diliyorum adamdan! “Laboratuvar sonuçları gelince ben sana haber vereceğim!” dedi. Hızlıca giyindim, dışarı çıktım. Bir de asistanına 320 lira ödedim.

Yaşadığın felaket üzerine bir de para mı ödedin!

Evet. Zangır zangır titriyordum. O sırada telefon çaldı, sekreteri “Hoca sizi çağırıyor!” dedi. Allak bullak halde odanın kapısından kafamı uzattım. “İyi misin?” dedi “Testten mi etkilendin? Beni yanlış anlamadın değil mi?” gibi laflar geveledi. Ben de sadece “Acelem var, gitmek istiyorum!” dedim. Ben metrodayken yine aramış. İyice sinirlendim. Resmen cinsel saldırıya uğramıştım! Çok yakın bir arkadaşımı aradım, anlattım. “Ne kadar jinekolog varsa onları aramamız ve böyle bir test var mı yok mu sormamız lazım!” dedim. Aradık. Hepsi de aynı şeyi söyledi: Böyle bir jinekolojik test yok! Literatürde böyle bir şey yok! O zaman iyice emin oldum ki kandırılmıştım, jinekolojik test adı altında cinsel saldırıya maruz kalmıştım! Akşam bir avukat arkadaşımla konuştum ve hemen şikâyetçi oldum...

BEN BU ADAMA NASIL İNANDIM?

- “15-20 gün sürekli ağladım. ‘Ben adama nasıl inandım? Onun iğrenç oyununa nasıl geldim?’ diye. Sonra birkaç psikologla görüştüm. Yaptığı teknik, ultra-profesyonel bir sapıklığa giriyormuş. Şöyle ki, size önce eski travmalarınızı soruyor. Bana da sordu. Böyle yaparak sizi o travmayı yaşadığınız güne götürüyor. O günkü çocuk çaresizliğinizi size yeniden yaşatıp ona itaat etmenizi sağlıyor. Bir tür hipnoz yani. Ve aslında bana sorduğu ‘Daha önce hiç tacize uğradın mı? Ses çıkardın mı?’ sorularının hepsi klinik psikolojide yer alan şeylermiş. Bu jinekolog, tıp bilgisiyle benim tacize açık bir insan olduğumu tespit etmiş. Bunları bana psikoloğum açıkladıktan sonra uyuyabilmeye başladım...”

MEĞER ARKADAŞIMA DA AYNI TESTİ YAPMAK İSTEMİŞ

Şu anda nasılsın?

Sinirliyim ve öfkeliyim. Kim bilir bunca yıldır başka kaç kadına cinsel saldırıda bulundu... Sonra muayenehanesine birlikte gittiğimiz arkadaşımla konuştum. Meğer ona da bu testi yapmaya çalışmış! Ona muayene sandalyesinde dokunmuş. Bunların hepsini de eldivensiz ve yanında hemşire olmadan yapıyor! O, ben söyleyene kadar böyle bir test olduğuna inandığı için istismara uğradığını anlamamış bile. Ben söyleyince anladı ve dedi ki “O zaman ben de şikâyetçi olacağım!” Birlikte suç duyurusunda bulunduk. Benimki nitelikli cinsel saldırı, onunki cinsel saldırı... 36 yıla kadar ceza almasını bekliyoruz.

AYNI SALDIRIYA MARUZ KALAN BİR KADIN DAHA ŞİKÂYETÇİ

- “Bir gün sonra tekrar aradı. ‘Aldığımız sıvı yetersiz, tekrar gelmen gerekiyor!’ dedi. Ben de delirdim. Avukatım ‘Gerisini mahkemede halledeceğiz!’ dedi. 19 Ekim’de verdik dilekçeyi. 6 Kasım’da tutuklandı. Yazdığı mesajlar var, benim anlattıklarım var, arkadaşımın anlatımları var, bilgisayarı sibere gitti, orada bana açtığı porno çıkacaktır. Ama bir avukat ordusu tuttu ve salıvermişler. Bir de bize bel altından vurmaya çalışıyor. Serseri bir hayat yaşıyormuşuz. İftira atıyormuşuz, para sızdırmaya çalışıyormuşuz. Güya çok eşli kadınların yaşadığı problemlerle gelmişiz gibi saçma sapan şeyler. Bizim haber televizyonda yayınlanınca, 12 yıl önce aynı cinsel saldırıyı yaşamış bir kadın daha şikâyetçi oldu. Aynı iğrençliği 21 yaşındayken ona da yapmış...”

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